Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un fol espoir à 50M€ pour Zubizarreta ?

Publié le 19 mars 2020 à 4h00 par A.M.

Dans l'obligation de renflouer ses caisses afin de répondre aux exigences du fair-play financier, l'OM réclamerait 50M€ pour Boubacar Kamara.

L'été prochain, l'Olympique de Marseille cherchera à vendre massivement afin de renflouer ses caisses et ainsi répondre aux exigences du fair-play financier. Dans cette optique, plusieurs joueurs sont annoncés sur le départ. Morgan Sanson et Florian Thauvin sont notamment concernés compte tenu de leurs valeurs marchandes, tandis que Kevin Strootman ne sera pas non plus conservés afin d'alléger la masse salariale de l'OM.

L'OM réclame 50M€ pour Kamara