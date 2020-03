Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Énorme coup dur pour l'avenir de Thauvin !

Publié le 17 mars 2020 à 11h30 par La rédaction

En fin de contrat en juin 2021, Florian Thauvin ne devrait pas prolonger son contrat à l'Olympique de Marseille, le club phocéen étant dans l'incapacité de répondre aux exigences financières de son joueur.

La situation de Florian Thauvin est bien compliquée. Principale valeur marchande de l'Olympique de Marseille l'été dernier, l'ailier français n'a finalement jamais reçu les offres escomptées. Résultat, il est resté à l'OM, mais s'est blessé en début de saison et n'a repris le chemin de la compétition que lors de la dernière journée de Ligue 1 avant la suspension de la saison. Sous contrat jusqu'en juin 2021, Florian Thauvin ne devrait pas prolonger son bail à l'OM comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité ces derniers jours.

L'OM incapable de prolonger Thauvin ?