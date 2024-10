Mercato - OM : Un champion du monde réclame deux transferts !

Arnaud De Kanel

L'OM a encore montré ses limites vendredi en se faisant accrocher par Angers. Le promu a réussi à poser des problèmes au collectif de Roberto De Zerbi qui n'est pas encore totalement huilé et qui pour certains, manque de qualité. Marcel Desailly ne serait pas contre l'ajout de deux renforts.

Après un mois d'août enthousiasmant, l'OM est en perte de vitesse. Battus à Strasbourg la semaine dernière, les Phocéens n'ont pas fait mieux qu'un nul vendredi soir au Vélodrome face à Angers. Un résultat qui permet à l'AS Monaco et au PSG de se détacher et qui vient calmer les ardeurs marseillaises. Malgré un recrutement alléchant sur le papier, l'effectif reste jeune et inexpérimenté dans les grands rendez-vous. Quelques ajustements pourraient donc être étudiés lors du mercato hivernal. Pour Marcel Desailly, l'ajout de deux internationaux ne serait pas de trop.

«S'ils arrivent à garder cet effectif et à ajouter deux internationaux de premier plan»

« C'est une équipe qui peut faire des coups. Ce collectif va nous faire plaisir de temps en temps puis on va voir la chute. S'ils arrivent à garder cet effectif et à ajouter deux internationaux de premier plan, ça peut être pas mal. Les dirigeants savent bien faire les choses », a déclaré le champion du monde 98 dans l'émission Bartoli Time sur RMC dimanche. Ce dernier pointe également du doigt le manque d'expérience de l'effectif marseillais.

«Quand on joue à l'OM, il faut être international ou entouré de joueurs de premiers choix»

« À partir du moment où vous ne prenez pas des joueurs de premier choix avec de l'expérience, c'est comme un accordéon. Le joueur, grâce à la pression, il est à 150% et d'un seul coup il va à la faute. Il est en surrégime parce que le joueur n'est pas du calibre de l'OM. Quand on joue à l'OM, il faut être international ou entouré de joueurs de premiers choix ou d'expérience », a ajouté Marcel Desailly. Le message est passée...