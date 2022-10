Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Transfert annoncé pour une star du projet McCourt ?

Publié le 30 octobre 2022 à 02h15

Guillaume de Saint Sauveur

Recruté l’été dernier par l’OM, Alexis Sanchez est sous contrat jusqu’en juin prochain. Mais l’ancien attaquant de l’Inter Milan a clairement laissé entendre qu’il pourrait projeter son avenir très loin du club phocéen, ce qui jette un froid sur son avenir dans le projet McCourt.

Arrivé en grande pompe à l’OM lors du dernier mercato estival avec un statut d’attaquant confirmé et très expérimenté, Alexis Sanchez (33 ans) affiche d’ailleurs un ratio très convenable pour ses débuts dans le club phocéen (6 buts en 14 matchs, toutes compétitions confondues). Autant d’éléments qui en font donc logiquement l’une des stars du projet McCourt à l’OM.

Un message énigmatique…

Pourtant, via un post diffusé sur son compte Twitter, Sanchez a jeté un gros froid sur son avenir à l’OM : « Une recommandation pour une compagnie téléphonique au Chili ? Qui me donne des minutes illimitées, internet et accès à des films. J'ai besoin de quelque chose de sûr pour des années », a lâché l’ancien joueur d’Arsenal et du FC Barcelone.

Un avenir loin de l’OM ?

Un message qui donc entendre qu’il pourrait s’installer durablement au Chili, son pays natal, dans les années à venir, ce qui entraînerait son départ de l’OM où il a signé pour une année + une autre en option. Affaire à suivre…