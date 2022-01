Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thibaud Vézirian reçoit une réponse cinglante pour la vente du club !

Publié le 25 janvier 2022 à 2h45 par A.M.

Alors que Thibaud Vézirian a récemment affirmé que les MTP étaient dans la confidence pour la vente de l'OM, le groupe de supporters marseillais répond sèchement au journaliste.

Depuis près d'un an, Thibaud Vézirian ne cesse d'affirmer que l'OM est vendu. Malgré les démentis de Frank McCourt et le fait que cela fasse un an qu'il annonce que tout est bouclé, le journaliste n'en démord pas. Dernièrement, il affirmait même que certains groupes de supporters, à l'image des MTP, étaient au courant que la vente de l'OM était scellée et serait officialisée prochainement. Toutefois, par le biais d'un communiqué, les MTP ont très sèchement répondu à Thibaud Vézirian.

Le communiqué fracassant des MTP