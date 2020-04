Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin est bien décidé à plomber les plans d'Eyraud !

Publié le 27 avril 2020 à 4h00 par A.M.

Alors que l'Olympique de Marseille a cruellement besoin de vendre, Florian Thauvin, dont le contrat court jusqu'en juin 2021, n'a pas l'intention de partir.

Cet été, la priorité absolue de l'Olympique de Marseille sera de vendre. Et pour cause, la situation financière du club phocéen est catastrophique, et la meilleur solution afin de renflouer ses caisses, reste de vendre ses joueurs. Dans cette optique, personne ne sera retenu, mais encore faut-il que les joueurs concernés acceptent de partir. La question se pose notamment pour Florian Thauvin. Sous contrat jusqu'en juin 2021, le Champion du monde va vivre un été crucial. S'il ne quitte pas l'OM dans les prochaines semaines, il pourrait partir libre dans un an, ce qui représenterait un terrible manque à gagner pour les Phocéens. Et pourtant, cette hypothèse prend de l'ampleur après la sortie de Florian Thauvin.

«Je te le dis, je reste»