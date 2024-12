Mercato - OM : Surprise, un international brésilien dénonce un gros mensonge 

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques jours, les propos d’Andreas Pereira ont fait parler. Il faut dire que le milieu offensif de Fulham ouvrait grand la porte à un transfert à l’OM. Toutefois, il est revenu sur ces propos, assurant qu’ils n’étaient pas les siens. Dénonçant même une manipulation.

Hyper actif lors du précédent mercato estival, l'OM a recruté pas moins de 12 nouveaux joueurs, mais d'autres pistes avaient circulé à l'image de celle menant à Andreas Pereira. L'international brésilien faisait effectivement partie des pistes étudiées par le club phocéen et il y a quelques jours, il confirmait même cette information, tout en ouvrant largement la porte à un transfert à l'OM dans les prochains mois.

Andreas Pereira s'annonce à l'OM...

« À l’étranger (Angleterre), une proposition est arrivée de Marseille, on a discuté, et malheureusement ça n’a pas marché. Il y a aussi eu une proposition de Nottingham Forest. Ce sont les deux clubs qui se sont le plus rapprochés de moi, mais il y a eu beaucoup d’intérêt (d’autres clubs). Ce serait vraiment cool (d’aller à Marseille), compte tenu de la façon dont De Zerbi veut jouer au football. Je voyais ça positivement, mais on verra maintenant en janvier ou en fin de saison s’il y aura un transfert ou si je resterai à Fulham », confiait-il pour Premier League Brasil.

... et fait machine arrière

Compte tenu de l’engouement suscité par sa déclaration, Andreas Pereira a toutefois tenu à mettre les choses au clair. « Malheureusement, l’article contient des déclarations qui me sont attribuées et que je n’ai pas faites, et la traduction en anglais a été faite de manière malveillante et inexacte, déformant complètement mes propos », précise-t-il dans un communiqué relayé par Fabrizio Romano avant de se dire « heureux et satisfait » d’évoluer à Fulham où son contrat court jusqu’en 2026. Andreas Pereira ne devrait donc pas signer à l’OM.