Mercato - OM : Successeur de Saliba, il a déjà conquis Tudor

Publié le 21 octobre 2022 à 01h30

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Recruté cet été par l’OM, Chancel Mbemba est l’une des grandes satisfactions de ce début de saison. L’international congolais s’est imposé comme un cadre de l’effectif et ses performances suivent. Interrogé sur son défenseur, Igor Tudor n’a pas caché sa satisfaction de pouvoir compter sur lui.

Arrivé cet été pour 0€ en provenance de Porto, Chancel Mbemba n’a pas mis longtemps à faire son trou à l’OM. Même s’il avait la lourde tâche de remplacer William Saliba, l’international congolais n’a pas eu peur du défi. Très vite, Mbemba a conquis tout le monde, à tel point qu’il devient l’un des chouchous des supporters de l’OM.

«Mbemba a fait un très gros début de saison»

Malgré la défaite contre le PSG (0-1), Chancel Mbemba a été très solide et n’a quasiment rien laissé à Kylian Mbappé. Le roc congolais a même impressionné par son poids dans le secteur offensif. L’OM s’estime heureux de l’avoir, en témoigne la déclaration forte d’Igor Tudor. « Mbemba a fait un très gros début de saison, on attendait beaucoup de lui et c'est ce qu'il fait. Il faut aussi choisir les bons moments », a lancé l’entraîneur de l’OM dans des propos relayés par Le Phocéen .

🎙Tudor sur Mbemba : «Il fait un très gros début de saison. Il a été à un très haut niveau lors des derniers matchs.»👉🏼Sur Lopez : «Il a toujours envie de progresser, qui est l’une de ses qualités. Il est très important. Je suis très heureux d’avoir un gardien ce ce calibre.» pic.twitter.com/wDL5OD75Qu — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) October 20, 2022

Veretout est du même avis