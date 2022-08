Foot - Mercato - OM

OM : Sampaoli, Tudor… Longoria a pris un virage à 180° pour l’OM

Publié le 17 août 2022 à 10h00 par Thomas Bourseau

Jorge Sampaoli devait être l’homme qui allait potentiellement redorer le blason de l’OM en Ligue des champions après deux dernières campagnes plus que compliquées pour le club phocéen. Néanmoins, l’Argentin a quitté son poste d’entraîneur le 1er juillet dernier pour diverses raisons dont un désaccord sur la répartition des pouvoirs avec le président de l’OM sur le mercato. De quoi pousser Pablo Longoria à prendre une décision drastique avec la nomination d’Igor Tudor.

À Marseille, tout va toujours très vite. En fonction des résultats, du jeu produit par l’OM et des recrues bouclées par les dirigeants du club phocéen, les supporters marseillais se font régulièrement entendre. Démontrant une ferveur forte, le public de l’OM semblait enfin avoir un coach aussi bouillant que lui en la personne de Jorge Sampaoli. En l’espace d’un an et demi, l’entraîneur argentin est parvenu à étancher la soif de victoires et de beau jeu, deux notions réclamées depuis quelque temps par le public à la fin de l’ère Eyraud.

Sampaoli attendait plus de Longoria sur le mercato

Et alors que l’OM allait retrouver la Ligue des champions, grâce à la deuxième place accrochée par les hommes de Jorge Sampaoli en Ligue 1 la saison passée, un surprenant divorce a eu lieu entre l’Olympique de Marseille et Jorge Sampaoli. Surprenant, pas totalement puisque l’Argentin avait prévenu qu’il ne resterait pas éternellement à l’OM s’il ne sentait pas qu’il dispose d’une équipe suffisamment forte pour remplir les hauts objectifs qu’il s’était lui-même fixé. Et alors qu’au 1er juillet, date de l’annonce du départ de Jorge Sampaoli, seuls Samuel Gigot et Isaak Touré avaient débarqués à Marseille, c’en était trop, ou plutôt pas assez pour le technicien argentin, qui claqua donc la porte.

Sampaoli et Longoria n’avaient pas la même vision des pouvoirs

Néanmoins, à en croire les informations divulguées par L’Équipe ce mercredi, le début de mercato un peu lent de l’OM ne serait pas l’unique raison du départ de Jorge Sampaoli. Afin de mettre toutes les chances de son côté pour bien figurer dans chacune des compétitions dans laquelle le club phocéen allait être engagé la saison prochaine, Sampaoli aurait soufflé quelques noms à Pablo Longoria pour le mercato estival. Néanmoins, et bien que le président de l’OM ait à certains temps écouté Sampaoli, en attestent les transferts de Gerson ou encore de Luan Peres, Longoria prônerait une séparation des pouvoirs et refuserait une lutte d’influence entre l’entraîneur, qui n’est censé que gérer son équipe, et la direction qui devrait avoir les pleins pouvoirs sur le mercato selon lui d’après les informations communiquées par L’Équipe .

