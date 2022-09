Foot - Mercato - OM

OM : Révolution pour le projet McCourt, Longoria s’explique

Publié le 9 septembre 2022 à 04h00 par Arthur Montagne

Cet été, l'OM a connu un nouveau changement majeur avec le départ de Jorge Sampaoli alors que le club sortait d'une saison aboutie avec à la clé une qualification pour la Ligue des champions. Néanmoins, Pablo Longoria a réagi très vite en choisissant Igor Tudor pour succéder à l'Argentin. Le président marseillais explique ce choix.

Qualifié directement pour la Ligue des champions grâce à une deuxième place arrachée dans les dernières secondes de la saison, l'OM n'avait aucune raison de tout chambouler. Mais Jorge Sampaoli en a décidé autrement, en posant sa démission contre toute attente. Néanmoins, Pablo Longoria révèle qu'il ne s'était pas projeté sur le long terme avec le Pelado , et qu'il avait anticipé son départ.

Longoria avait anticipé le départ de Sampaoli

« Après, pendant les conversations avec Jorge, qui ont été sincères depuis le début, on a vu qu’on n’était pas dans les mêmes temps du projet. Jorge est un gagnant. Tout le temps il travaillait pour gagner les matchs. Je comprends cette mentalité, mais c’est aussi vrai que nous, en tant que dirigeants, il faut être réaliste. Le jeu de position, c’est un jeu où il faut beaucoup d’argent pour avoir beaucoup de joueurs de talent. Le talent c’est de plus en plus difficile à trouver. Pour dire la vérité, on voulait faire ce changement à la fin de cette saison, on en avait discuté avec Jorge. Son départ a accéléré ce changement de style de jeu, mais on avait anticipé. Il y avait un choix : de la continuité ou changer dès maintenant. On savait que ça poserait des problèmes avec certains joueurs plus adaptables mais on a mesuré les risques », révèle Pablo Longoria dans une interview accordée à Canal+ .

Transferts - OM : Dieng, Kamara… Longoria se fait dézinguer pour son mercato https://t.co/eKTbUndNqb pic.twitter.com/o7eqUcDfLZ — le10sport (@le10sport) September 6, 2022

«Tudor ? On regardait tous les week-ends Vérone»

Vient ensuite le choix Igor Tudor, un technicien méconnu du grand public et qui n'avait aucune expérience européenne. Mais Pablo Longoria songeait depuis longtemps à attirer le technicien croate : « Pourquoi avoir choisi Tudor ? La première chose, son style de jeu. On regardait tous les week-ends Vérone. La deuxième, après la première conversation, il a nous a dit : "Vous êtes d’accord avec moi ? Car vous devez me supporter". Ça m’a rappelé ma période à la Juventus. C’était comme chercher et prendre les valeurs à la Juventus qui étaient importantes pour avoir des résultats, et c’était le bon moment pour changer la culture et la mentalité du club ».

«Je peux comprendre les supporters»