Révélation à 4M€ sur le prochaine opération de Longoria

Publié le 13 août 2022 à 10h10 par Dan Marciano mis à jour le 13 août 2022 à 10h10

L'OM accélère dans le sens des départs. Ce vendredi, le club marseillais a officialisé le départ de Pol Lirola à Elche sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Pablo Longoria a également enregistrer le prêt avec option d'achat de Konrad de la Fuente à l'Olympiakos. Le club grec a officialisé cette opération ce samedi.

Après avoir bouclé l'arrivée d'Alexis Sanchez, l'OM va se concentrer sur les départs. Ce vendredi, le club marseillais a officialisé le départ de Pol Lirola. Barré par Jonathan Clauss, le joueur espagnol a pris la direction d'Elche sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Un autre départ serait acté.

Konrad de la Fuente est prêté à l'Olympiakos

Arrivé l'été dernier à l'OM, Konrad de la Fuente ne portera pas le maillot marseillais cette saison. L'international américain s'est envolé vers la Grèce pour s'engager avec l'Olympiakos. Ce samedi, le club grec a officialisé l'arrivée de l'ailier sur son compte Twitter.



Κόνραντ, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Welcome to Olympiacos @konradjr! 🔴⚪

#Olympiacos #Transfer #Welcome #KonradDeLaFuente #WelcomeDeLaFuente #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/rxNlLKxEP9 — Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) August 13, 2022

Une option d'achat fixée à 4M€