Mercato - OM : Pour l’avenir, le plan de vol de Longoria est déjà prêt

Publié le 16 octobre 2022 à 13h30

Président de l’OM depuis février 2021 et l’éviction de Jacques-Henri Eyraud, Pablo Longoria fait presque l’unanimité à Marseille. Si son passage est pour le moment une grande réussite, le dirigeant espagnol ne compte pas s’arrêter là, il aimerait notamment s’inspirer de l’Atalanta Bergame, l’un de ses anciens clubs.

Arrivé à l’OM à l’été 2020, Pablo Longoria a d’abord occupé des fonctions de directeur sportif. En février 2021, lorsque Frank McCourt a décidé de se séparer de Jacques-Henri Eyraud, c’est l’Espagnol qui a été promu en tant que président. Depuis, l’OM va beaucoup mieux, en témoigne la saison dernière conclue à la 2ème place du championnat.

« Je me sens très bien »

Après près de deux ans, Pablo Longoria se sent très bien à ce poste. « Je me sens très bien en ce moment. J'y vois une excellente occasion de développer un projet. Et, bien sûr, développer un projet dans une équipe aussi passionnée, c'est agréable grâce à toutes les émotions qui existent à Marseille. Pour quelqu'un qui est passionné, vivre ces émotions est unique », explique le président de l’OM dans les colonnes du journal AS .

« L'Atalanta est une référence »