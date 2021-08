Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un très joli coup se complique pour Longoria...

Publié le 19 août 2021 à 1h00 par La rédaction

Intéressé par Zinédine Ferhat, Pablo Longoria aurait pris du retard sur Strasbourg, club le plus avancé dans les négociations avec Nîmes.

Très actif sur ce mercato estival, Pablo Longoria a déjà bouclé l’arrivée de huit recrues. Mais à moins de deux semaines de la fermeture du marché, l’effectif de l’OM n’est toujours pas au point. Il manque au moins deux joueurs susceptibles de jouer latéral droit. Si Pol Lirola serait en passe de revenir à l’OM, le dossier Daniel Wass traine toujours. Alors comme l'a confirmé le10sport.com , Pablo Longoria a réactivé la piste Zinédine Ferhat qui a déjà joué à ce poste. Mais à ce jour, l’OM ne tiendrait plus la corde pour le Nîmois.

Strasbourg mène la danse pour Ferhat