Mercato - OM : Longoria déterminé à boucler un transfert à 15M€ ?

Publié le 20 mai 2022 à 1h30 par La rédaction

Pisté par l’OM pour succéder à Boubacar Kamara, Jordan Veretout aurait vu Pablo Longoria augmenter son offre à 15M€ pour convaincre l’AS Roma.

L’un des chantiers de l’OM concernera le milieu de terrain. Avec le départ attendu de Boubacar Kamara cet été, Pablo Longoria va devoir lui trouver un remplaçant, ce qui s’annonce difficile vu le rendement du joueur formé à Marseille cette saison. Mais comme toujours, le président de l’OM a déjà anticipé la suite. Jordan Veretout, le milieu de l’AS Roma, est l’une des idées du club olympien.

L’OM se rapproche des 15M€ demandés pour Veretout