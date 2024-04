Mercato - OM : Mourinho à Marseille, il en rêve !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Afin de remplacer Jean-Louis Gasset la saison prochaine, plusieurs pistes circulent, mais deux se détachent sérieusement : Paulo Fonseca et Christophe Galtier. Cependant, le nom de José Mourinho a également été cité. Une option beaucoup moins crédible mais qui fait quand même rêver le journaliste Jérémy Attali.

«Cela m’excite footballistiquement»

« Mourinho a déclaré qu’il ne voulait pas être sélectionneur et toujours entraîner en club. J’avoue que cela m’excite footballistiquement », s’enthousiasme le rédacteur en chef adjoint d’ Actu.fr au micro de Débat Foot Marseille , l’émission de Football Club de Marseille , avant de poursuivre.

«Si demain Mourinho vient à Marseille, c’est inespéré pour le club»