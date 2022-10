Foot - Mercato - OM

OM : Longoria prend un grand rendez-vous pour juin

Publié le 3 octobre 2022 à 04h45 par Thibault Morlain

Cet été, Pablo Longoria a encore une fois réalisé un gros marché des transferts. Ce sont plus de 10 nouveaux joueurs qui ont rejoint l’OM et l’effectif d’Igor Tudor. Des recrues qui apportent déjà beaucoup. Toutefois, Longoria ne veut pas tirer de conclusions trop rapidement concernant son recrutement. Il donne ainsi rendez-vous en fin de saison.

Nuno Tavares, Alexis Sanchez, Jonathan Clauss, Jordan Veretout, Chancel Mbemba… Voilà quelques unes des recrues estivales de l’OM. Et certains petits nouveaux n’ont pas mis longtemps avant de se faire une place de choix dans le 11 d’Igor Tudor. Le signe d’un bon recrutement pour Pablo Longoria ? Le président de l’OM ne veut pas crier victoire trop vite.

« On doit toujours évaluer un mercato au mois de juin »

Ce dimanche, pour La Provence , Pablo Longoria a été interrogé sur son mercato estival. Appelé à faire le bilan, le président de l’OM a refusé de se prononcer maintenant, préférant attendre juin et la fin de saison. « On doit toujours évaluer un mercato au mois de juin, à l’issue de la saison, comme l’an dernier. Je n’aime pas faire de jugements en cours de saison. Le plus important pour moi, c’est de parler des profils de joueurs ».

« Un recrutement ne peut jamais être parfait »