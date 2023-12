Mercato - OM : Longoria dégaine une première offre

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à s'activer cet hiver sur le mercato, l'OM visera notamment le recrutement d'un latéral gauche afin de concurrencer Renan Lodi, seul spécialiste du poste. Dans cette optique, le club phocéen pourrait d'ailleurs se tourner vers l'ancien club du Brésilien. Pablo Longoria aurait en effet transmis une offre de prêt à l'Atlético de Madrid pour Javi Galan.

Le mercato hivernal de l'OM s'annonce brûlant. Et pour cause, l'effectif de Gennaro Gattuso va être sérieusement allégé durant la CAN puisque huit joueurs vont partir à savoir Pape Gueye, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Azzedine Ounahi, Amine Harit, Chancel Mbemba, Simon Ngapandouetnbu et François Mughe. Pablo Longoria compte ainsi frapper vite et fort pour compenser ces départs. Mais c'est bien sur une autre poste que l'OM pourrait voir débarquer sa première recrue hivernale.

Une offre de prêt pour Javi Galan ?

En effet, l'OM cherchera également à recruter un latéral gauche. Un poste qui n'est pas concerné par le départ d'un joueur à la CAN, mais qui est très peu fourni. Renan Lodi est ainsi bien seul dans ce secteur de jeu. Jonathan Clauss et Michael Amir Murillo, latéraux droits de formation, compensent pour faire souffler le Brésilien? Une situation qui ne sera pas viable sur le long terme. Par conséquent, Pablo Longoria accélèrerait afin d'obtenir la signature de Javi Galan. Selon les informations de Franco Ferd, un intermédiaire en lien avec la société Bestway Soccer, l'OM aurait même déjà transmis une offre de prêt de six mois à l'Atlético de Madrid.

Relation fluide entre l'Atlético de Madrid et l'OM

Il faut dire que les relations entre les deux clubs semblent excellentes. En effet, l'été dernier, l'OM a déjà profité du fait que Renan Lodi et Geoffrey Kondogbia n'entraient plus dans les plans de Diego Simeone pour boucler leur transfert. Barré par la concurrence deux Samuel Lino et Rodrigo Riquelme, qui se partagent le poste de piston gauche la plupart du temps, Javi Galan se retrouve dans la même situation et n'a obtenu qu'un temps de jeu famélique (157 minutes toutes compétitions confondues).