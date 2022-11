Mercato - OM : Longoria boucle un transfert à 2M€, il reçoit un gros message

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Prêté au Torino cette saison, Nemanja Radonjic a retrouvé du temps de jeu et le sourire après son échec à l'OM. Selon la presse italienne, l'international serbe devrait définitivement être transféré en Serie A. Pablo Longoria devrait récupérer 2M€ dans ce dossier. L'agent de l'attaquant a fait le point sur son avenir et a annoncé la couleur.

Recruté contre un chèque de 12M€ en 2018, Nemanja Radonjic n'a jamais réussi à s'imposer à l'OM. L'international serbe a enchaîné les prêts ces dernières années, sans réellement convaincre. Mais présent au Torino depuis juillet dernier, Radonjic semble avoir trouvé un club, au sein duquel il peut s'épanouir.

Radonjic transféré définitivement au Torino

Selon la presse italienne, le Torino va s'attacher les services de Radonjic et lever son option d'achat fixée à 2M€. Agent de l'attaquant, Darko Ristic est heureux de ses prestations et estime qu'il pourrait se montrer encore plus performant en Serie A.

« La Serie A n'a pas encore connu le vrai Radonjic »