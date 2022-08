Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria active une piste surprenante à 10M€

Publié le 11 août 2022 à 23h45 par La rédaction

Alors que l’Olympique de Marseille vient tout juste d’officialiser de transfert d’Alexis Sanchez, le club marseillais ne compte pas s’arrêter là. L’OM souhaiterait toujours renforcer son effectif après onze arrivées, et Pablo Longoria aurait désormais jeté son dévolu sur Félix Uduokhai. Le contrat du défenseur allemand d’Augsbourg se termine l’été prochain.

Après l’arrivée de onze nouveaux joueurs cet été, dont Alexis Sanchez, Jonathan Clauss ou encore Luis Suarez, l’Olympique de Marseille souhaite toujours se renforcer d’ici la fin de ce mercato estival. Un moment intéressé par Evan Ndicka, Pablo Longoria aurait jeté son dévolu sur un autre défenseur de Bundesliga.

L’OM tente le coup pour Uduokhai

Peu connu en France, Felix Uduokhai est pour autant l’une des stars montantes en Allemagne. International allemand avec les moins de 19, 20 et 21 ans, le défenseur d'Augsbourg avait même été sélectionné par Joachim Low en novembre 2020. Et aujourd'hui, c'est l'OM qui voudrait miser sur lui.

Un transfert entre 7 et 10M€ pour Uduokhai ?