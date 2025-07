Mercato - OM : L’excellente nouvelle pour un transfert à 0€ !

Avec Angel Gomes, l’OM a étoffé son milieu de terrain. L’Anglais s’ajoute ainsi à Adrien Rabiot, Pierre-Emile Höjbjerg ou encore Geoffrey Kondogbia. Si l’entrejeu olympien semble déjà bien armé, cela pourrait encore bouger dans le sens des arrivées. Dernièrement, il avait notamment été question d’un intérêt pour Jordan Hernderson et voilà qu’une bonne nouvelle est tombée pour l’OM.

Le début du mercato estival de l’OM avait un accent anglais. En effet, attentif au marché des joueurs libres, le club phocéen a profité des opportunités en signant CJ Egan-Riley et Angel Gomes sans débourser la moindre indemnité de transfert. L’ancien de Burnley et celui qui évoluait précédemment au LOSC rejoignent ainsi deux autres Britanniques déjà présents à Marseille : Mason Greenwood et Jonathan Rowe . Et si le clan des Anglais grandissait encore cet été dans le vestiaire de l’ OM ?

Dernièrement, il a ainsi été question d’un intérêt de l’ OM pour Jordan Henderson . Ancien capitaine de Liverpool , le milieu de terrain anglais jouait la saison dernière à l’ Ajax Amsterdam . Et selon les informations de Sky Sports, il ne va pas rester aux Pays-Bas. En effet, aujourd’hui, Henderson serait libre de tout contrat, ayant pris la décision de ne pas activer son option pour prolonger d’une saison à l’ Ajax. Si l’ OM veut l’Anglais, il n’aura donc pas besoin de payer un transfert et pourrait s’offrir une nouvelle recrue à 0€. Mais attention toutefois à la concurrence puisqu’au moins deux clubs de Premier League penseraient à l’ancien joueur de Liverpool , qui voudrait rejoindre une équipe où il aura du temps de jeu pour prétendre à une place à la Coupe du monde 2026 avec les Three Lions de Thomas Tuchel .

L’OM doit encore renforcer son milieu de terrain !

Avec Jordan Henderson, cela pourrait donc faire un nouveau milieu de terrain à l’OM. Ce qui ne serait pas de trop pour affronter la saison à venir. C’est notamment ce qu’avait expliqué Robert Pirès, confiant à ce sujet : « Les priorités de recrutement de l’OM c’est quoi ? Il faut ajouter des joueurs. L’OM a fait une belle saison, ils ont fini 2ème du championnat, tu vas directement en Ligue des Champions, tu as un projet qui va certainement plaire à des joueurs. Donc rajouter des joueurs, de la qualité technique, surtout au milieu de terrain. Ça c’est important et primordial pour l’OM. Le milieu n’est pas déjà le plus fort à l’OM ? Il faut en rajouter toujours. Je pense que plus tu as des joueurs techniques au coeur du jeu, plus l’équipe sera bonne. Sur une saison, avec toutes les compétitions, ça va être dur pour les joueurs de jouer tous les matchs. Plus tu as des joueurs techniques, mieux l’OM se portera ».