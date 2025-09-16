Mercato - OM : Les discussions secrètes révélées à l’étranger !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent en conférence de presse ce mardi, Azzedine Ounahi a expliqué les raisons qui l’ont poussé à choisir Gérone, où il est arrivé en provenance de l’OM. Le milieu de terrain âgé de 25 ans estime être dans le meilleur endroit possible pour progresser et a échangé avec Yassine Bounou et Walid Regragui avant d’arrêter son choix.

Un peu plus de deux semaines après son transfert, Azzedine Ounahi était officiellement présenté en tant que nouveau joueur de Gérone ce mardi. Arrivé en provenance de l’OM dans le cadre d’un transfert estimé à 6M€, l’international marocain (41 sélections) a expliqué pourquoi il avait porté son choix sur la formation espagnole.

« Depuis le début de l'été, je savais que je pourrais progresser ici » « Je tiens tout d'abord à remercier tout le club pour sa confiance. Cela n'a pas été facile de signer à Gérone, toutes les parties ont dû se battre pour que cela se fasse. Depuis le début de l'été, je savais que je pourrais progresser ici. La décision en elle-même n'a pas été compliquée, être à Gérone, c'est comme être chez soi, dans un club familial qui m'a très bien accueilli », a déclaré Azzedine Ounahi.