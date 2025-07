Mercato - OM: L'erreur de Roberto De Zerbi déballée en direct ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'OM, il n'y a plus de place pour Azzedine Ounahi. Et pour cause, après son premier prêt au Panathinaïkos, il semblerait que l'international marocain de 25 ans se dirige à présent vers la Liga. Une décision quelque peu illogique aux yeux de Kevin Diaz qui voit une compatibilité entre les qualités d'Ounahi et le style de jeu de Roberto De Zerbi.

Dans la foulée de ses grosses performances avec le Maroc à la Coupe du monde 2022 au Qatar, Azzedine Ounahi quittait le SCO d'Angers pour l'OM après avoir surpris Luis Enrique à l'époque sélectionneur de l'Espagne éliminée par les Lions de l'Atlas au stade des 1/8èmes de finale du Mondial. Néanmoins, le milieu de terrain de 25 ans n'a pas apporté entière satisfaction à l'OM.

Ounahi encore poussé vers la sortie Si bien que les dirigeants de l'Olympique de Marseille prenaient la décision de l'inclure dans le loft des joueurs indésirables à l'été 2024 avant de trouver un accord avec le Panathinaïkos pour son prêt. L'habile milieu de terrain n'a donc pas pu évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi, un gâchis ni plus ni moins du point de vue de Kevin Diaz.