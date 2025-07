Mercato - OM : L’énorme appel du pied de José Mourinho !

Axel Cornic

Un an après l’échec Elye Wahi et seulement quelques mois après l’arrivée d’Amine Gouiri, l’Olympique de Marseille pourrait une nouvelle tout changer en attaque. Un retour de Pierre-Emerick Aubameyang est en effet annoncé ces derniers jours, mais le club phocéen lorgnerait également d’autres profils beaucoup plus importants, notamment en Italie.

Le poste d’attaquant a toujours été sujet à débat du côté de Marseille. Ils sont en effet nombreux à s’être succédé à ce poste au fil des dernières années, mais aucun ne s’est imposé sur le long terme. Et avec le retour en Ligue des Champions qui s’approche, à l’OM on aimerait bien boucler un très gros coup.

L’OM rêve de Vlahović Plusieurs sources ont notamment parlé d’un intérêt prononcé pour Dušan Vlahović, l’ancien prodige de la Fiorentina qui rencontre des grosses difficultés à la Juventus depuis un an. Son contrat se termine en juin 2026 et il ne souhaiterait vraisemblablement pas prolonger, ce qui aurait poussé son club à le mettre sur la liste des transferts, attirant ainsi l’attention de l’OM.