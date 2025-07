Mercato - OM : Le transfert imaginé par un buteur !

Pierre-Emerick Aubameyang de retour à l’OM, cela va donc laisser peu de place à Neal Maupay et Faris Moumbagna. Pour eux, l’avenir pourrait donc s’écrire loin du club phocéen même si pour le moment rien n'est encore officiel. Mais voilà que du côté de Maupay, son esprit pourrait déjà ne plus être à l’OM.

Ce samedi, l’OM poursuivait sa préparation avec une rencontre face à Gérone . Grâce à Mason Greenwood et Amine Gouiri , le club phocéen s'est imposé. Alors que cette pré-saison est l’occasion pour certains de marquer des points, d’autres semblent en perdre à l’ OM . C’est le cas pour Neal Maupay à cause d’un transfert à venir ?

« Peut-être a-t-il la tête ailleurs… »

Interrogé par Le Phocéen, Maxence Volpe a évoqué le cas Neal Maupay. C’est ainsi que l’analyste a confié à propos du buteur de l’OM : « La déception, pour moi, c’est Maupay : avec son expérience et la même prépa que les autres, on pouvait attendre plus de jus. Peut-être a-t-il la tête ailleurs à cause de tout ce qui se dit sur son transfert ».