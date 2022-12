Mercato - OM : Le RC Lens tranche pour Andy Delort, Pablo Longoria est fixé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Mécontent de sa situation à l’OGC Nice, Andy Delort songerait à quitter son club, faisant de lui une piste intéressante sur le mercato pour plusieurs formations de Ligue 1. L’OM est notamment cité parmi les options possibles pour son avenir, tout comme le RC Lens. Les Sang et Or auraient d’ores et déjà tranché concernant un transfert de l’attaquant.

Andy Delort pourrait être l’une des attractions du mercato hivernal en France. Déçu de certaines promesses non tenues selon lui par l’OGC Nice, l’international algérien songerait à plier bagage dès le mois de janvier, et plusieurs pistes en Ligue 1 sont évoquées pour lui, à savoir l’OM, Rennes et le RC Lens d’après Nice Matin . Et du côté des Sang et Or , on aurait déjà tranché sur la question.

La piste Andy Delort relancé à l’OM

Ce lundi, La Voix du Nord révèle qu’Andy Delort a été proposé au RC Lens, l’attaquant de 31 ans appréciant notamment le coaching de Franck Haise. Le club nordiste est effectivement à la recherche d’un renfort sur le plan offensif, mais la piste Delort ne devrait toutefois pas aller plus loin.

Delort trop cher pour le RC Lens ?