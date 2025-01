Mercato - OM : «Le meilleur», un transfert à 4M€ fait sensation

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Recruté contre seulement 4M€ l’été dernier, Geronimo Rulli s’impose comme un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Ce qu’il a une nouvelle fois prouvé samedi lors de la victoire de l’OM sur la pelouse de Rennes (1-2) en arrêtant son troisième penalty consécutif. Comme il l’avait déjà affirmé auparavant, Neal Maupay a rappelé qu’il était pour lui le meilleur portier du championnat.

« C’est un des achats que je place au même niveau que ceux de Rabiot, Hojbjerg ou Greenwood. » Pour Roberto De Zerbi, le transfert de Geronimo Rulli est aussi important que ceux de Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg et Adrien Rabiot. Il faut dire que l’international argentin (6 sélections) a déjà rapporté pas mal de points à l’OM cette saison et a une nouvelle fois été décisif samedi lors de la victoire obtenue à Rennes (1-2).

« C'est le meilleur gardien de Ligue 1, et de loin »

Geronimo Rulli a notamment arrêté son troisième penalty d’affilée cette saison, après ceux stoppés contre Brest (1-5) et l’OL (2-3), et s’impose comme un des spécialistes de l’exercice, même à l'entraînement. « C'est vrai qu'il s'entraîne beaucoup, et il en arrête beaucoup », a confié Neal Maupay, dans des propos relayés par Le Phocéen. Comme il l’avait déjà fait auparavant sur Twitch, l’attaquant de l’OM a rappelé que pour lui Geronimo Rulli est le meilleur gardien de Ligue 1.

« De l'avoir avec nous, ça nous donne une sérénité »

« Mais je l'ai déjà dit sur Twitch, il faut me suivre sur Twitch, que pour moi, c'est le meilleur gardien de Ligue 1, et de loin. Il l'a encore montré ce soir. Avec les pieds, il est exceptionnel. En un contre un, il arrête tout. Il a encore arrêté un penalty. De l'avoir avec nous, ça nous donne une sérénité. Et pour les adversaires, même à l'entraînement, tu sais que pour marquer, il faut bien s'appliquer. Il est toujours bien placé, toujours là pour faire le bel arrêt. Donc on est contents de l'avoir avec nous », a ajouté Neal Maupay.