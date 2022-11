Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La succession de Mandanda est réussie

Publié le 2 novembre 2022 à 04h30

Thibault Morlain

A l'été 2021, l'OM s'était mis en tête de recruter un nouveau gardien dans l'optique de régler dès à présent la succession de Steve Mandanda. Pau Lopez est alors arrivé de l'AS Rome et s'est très vite imposé comme le numéro 1. Tandis que le Français a fini par quitter l'OM, l'Espagnol brille lui sur la Canebière, confirmant que Longoria ne s'est pas trompé pour le successeur de Mandanda.

Lors du dernier mercato estival, une page s'est tournée à l'OM avec le départ de Steve Mandanda pour Rennes. Mais au sein du club phocéen, on s'était déjà préparé à cela avec le recrutement de Pau Lopez un an plus tôt. D'ailleurs, l'Espagnol avait déjà trouvé sa place dans les buts de l'OM et c'est notamment ce qui a poussé Mandanda vers la sortie. Désormais libéré de cette concurrence, Pau Lopez peut exprimer tout son potentiel et c'est ce qu'il fait cette saison. Dans ses cages, le Marseillais fait forte impression, réussissant à sauver à de nombreuses reprises son équipe.

« S'il ne l'est pas déjà, il est en train de devenir un patron »

Avec Pau Lopez, l'OM a donc trouvé le successeur parfait pour Steve Mandanda. Pour La Provence , Christophe Lollichon, ancien entraîneur des gardiens à Chelsea, a d'ailleurs validé l'Espagnol, confiant : « Il continue de me surprendre. Je trouve qu'il devient de plus en pus efficace dans de nombreux domaines : il est proactif, dans l'anticipation, il prend beaucoup de place dans la surface alors qu'il n'est pas si grand que ça et il ne donne pas de solution à l'attaquant en un contre un. Il est difficile à battre et est devenu très juste, dans le bon sens du terme. S'il ne l'est pas déjà, il est en train de devenir un patron ».

« Il fait partie des trois meilleurs gardiens de Ligue 1 »