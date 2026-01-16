Mercato - OM : La signature à 0€... qui va dégouter Barcelone ?

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille a lancé son mercato hivernal avec la vente de Robinio Vaz, qui a signé à l’AS Roma dans le cadre d’un transfert autour de 25M€, bonus compris. L’heure est désormais venue de recruter et un possible deal se dessine en Espagne, puisque Medhi Benatia et Pablo Longoria suivraient Oscar Mingueza, latéral droit du Celta Vigo.

Nous sommes à la moitié du mercato est aucune recrue n’est encore arrivée à Marseille. Mais cela ne devrait pas tarder, puisque plusieurs pistes sont annoncées à l’OM, où l’on cherche des renforts pour la seconde partie de saison.

« Aucune opération ne sera faite en janvier et les dirigeants préfèrent garder Mingueza » En Espagne, on parle notamment d’Oscar Mingueza, qui ne devrait toutefois pas quitter le Celta Vigo au cours de ce mercato. « Le Celta Vigo n'en a rien à faire. Aucune opération ne sera faite en janvier et les dirigeants préfèrent garder Mingueza » a expliqué Victor Lopez, journaliste de Radio Galega et TV Galicia.