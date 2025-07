Mercato - OM : Incroyable, De Zerbi retourne sa veste et réclame une signature !

A son arrivée à l’OM comme entraîneur, Roberto De Zerbi ne comptait pas sur Amir Murillo. L’été dernier, le Panaméen avait ainsi été placé parmi les indésirables, mais grâce notamment à Medhi Benatia, il a réussi à renverser la tendance. Et voilà que De Zerbi a même fini par retourner sa veste au point de réclamer la prolongation de Murillo.

« Medhi, tu le prolonges quand Murillo ? »

Suite à ce match entre Nantes et l’OM, tout a changé entre Amir Murillo et Roberto De Zerbi. Au point même que l’entraîneur olympien réclame la prolongation du Panaméen, qui a fini par signer un nouveau contrat. « Murillo est reparti et il t’a fait des matchs où après j’avais le droit au coach qui me faisait une tête comme ça pour me dire : « Medhi, tu le prolonges quand Murillo ? » », a révélé Medhi Benatia pour Sans jamais rien lâcher.