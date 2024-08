Mercato - OM : Il joue un rôle décisif pour ce transfert à Marseille

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Plus en odeur de sainteté à l’OM, Jonathan Clauss était invité à quitter la Canebière lors de ce mercato estival. L’international français voyait d’ailleurs différentes options s’offrir à lui. Mais à défaut de filer à l’étranger, Clauss a choisi de continuer en Ligue 1 et de s’engager du côté de l’OGC Nice. Et pour ce transfert, les Aiglons peuvent remercier un certain Franck Haise.

Après avoir tenté de se séparer de Jonathan Clauss durant le mercato de janvier, l’OM a finalement transféré l’international français cet été. Le club phocéen a récupéré 5M€ tandis que Clauss s’est lui envolé pour l’OGC Nice. Le latéral droit a ainsi rejoint les Aiglons, retrouvant par la même occasion celui qui l’a fait exploser au RC Lens : Franck Haise.

« Ça a joué dans le choix évidemment »

Si Jonathan Clauss est aujourd’hui à l’OGC Nice, c’est grâce à la présence de Franck Haise. En effet, pour Gym Tonic, l’ancien de l’OM a assuré : « Ça a joué dans le choix évidemment. Quand il m’appelle et qu’il me dit qu’il me veut, c’est positif. Je suis très content de retourner sous ses ordres ».

« Il m’a vite fait confiance »

« Il m’a vite fait confiance et m’a fait travailler des éléments sur lesquels je ne faisais pas attention comme l’aspect athlétique. J’ai appris à être plus efficace, plus juste, plus attentif. J’ai une anecdote assez folle : seulement 4 mois après mon arrivée, il me parlait déjà de l’équipe de France », a ajouté Clauss sur son entraîneur à Nice désormais.