Mercato - OM : Il balance toute la vérité sur la signature de De Zerbi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Très apprécié des supporters pour son jeu offensif et spectaculaire, Roberto de Zerbi a débarqué à l’OM pour remplacer Jean-Louis Gasset sur le banc. Il a été raconté que le technicien avait refusé l’offre de nombreux cadors pour rejoindre le club phocéen. Mais selon les informations de Daniel Riolo, cette information n’est pas vraie.

A 45 ans, Roberto de Zerbi a accepté la proposition de l’OM, et ce sans Coupe d’Europe la saison prochaine. Une arrivée qui semble ravir les supporters marseillais. Car avec l’ancien coach de Brighton, le spectacle est assuré. Présenté à la presse il y a quelques semaines, De Zerbi avait évoqué les raisons qui l’ont motivé à signer avec le club marseillais.

OM : Le vestiaire dévoile le secret de De Zerbi ! https://t.co/n2lMrR3hUc pic.twitter.com/oPAMVsRhq8 — le10sport (@le10sport) August 13, 2024

De Zerbi justifie son arrivée

« Il y a deux raisons, le sérieux que j'ai vu chez quand j'ai parlé avec Pablo et Medhi Benatia. Et puis l'OM c'est l'OM. J'ai eu de bons souvenirs du club quand jai joué contre l'OM avec Brighton. J'ai aussi parlé d'une discussion qui n'avait pas abouti avant que j'aille entraîner Brighton. Le football c'est mon travail mais aussi une passion. Ce public, stade, cette équipe à Marseille c'est quelque chose de singulier. J'espère que l'on fera du bon travail et que les gens m'apprécieront comme personne et comme entraîneur » a confié le coach de l’OM.

Riolo met les choses au clair

Selon de nombreux médias, De Zerbi aurait même repoussé des offres de cadors comme le Bayern Munich pour rejoindre l’OM. Une information démentie par Daniel Riolo. « Je suis absolument ravi que Roberto De Zerbi soit à l’OM, je trouve ça formidable qu’on ait un mec comme ça dans notre championnat. Je l’ai dit dès la première minute. Mais, j’ai juste dit qu’il n’avait pas d’autre choix, il n’avait aucune autre proposition. C’est la vérité et c’est une information que j’assume à 100 %. Les supporters marseillais prennent ça comme une insulte, j’ai l’impression que ça fouette leur orgueil. C’est juste une vérité et ça ne m’empêche pas d’être hyper emballé. De Zerbi ne vient pas à reculons, il est hyper motivé. On a vraiment très envie de voir ça. » a-t-il lâché au cours de l’émission l’After Foot.