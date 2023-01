Mercato - OM : Gerson se lâche et dit tout sur son transfert

Thibault Morlain

Pas dans les plans d’Igor Tudor depuis le début de la saison, Gerson souhaitait quitter l’OM cet hiver. Et le Brésilien a fini par avoir gain de cause, lui qui a alors fait son retour à Flamengo. Désormais engagé jusqu’en décembre 2027 avec le club carioca, Gerson était présent en conférence de presse ce jeudi, l’occasion pour lui de s’expliquer sur son choix.

Alors que l’OM et Flamengo ont longtemps échoué à trouver un accord pour le transfert de Gerson, un terrain d’entente a finalement été trouvé. L’officialisation est ainsi tombée il y a quelques jours, le Brésilien retrouve le club carioca, un an et demi après son départ pour le club phocéen. Comme le10sport.com vous l’a révélé, le montant de l’opération Gerson tourne d’ailleurs aux alentours de 15M€ et cela peut monter à quasiment 20M€ avec les bonus.

Voilà donc Gerson de retour à Flamengo. De passage en conférence de presse ce jeudi, l’ex-joueur de l’OM s’est alors livré sur les coulisses de son départ. « Les raisons de mon retour au Brésil ? La principale raison : être à Flamengo. C’est la raison. Il n’y en a pas d’autre. Lorsque vous être dans une négociation et que Flamengo entre en jeu, il n’y pas d’autre solution. C’est donc la saison : être à Flamengo », a tout d’abord annoncé le Brésilien.

