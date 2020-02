Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Deux attaquants de Villas-Boas vont prendre la porte !

Publié le 29 février 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que l’OM envisagerait de recruter Mbaye Niang l’été prochain, deux éléments offensifs devraient être poussés vers la sortie : Valère Germain et Kostas Mitroglou.

« Aujourd’hui, je prends beaucoup de plaisir ici et je n'ai pas encore réfléchi à mon futur (…) On verra cet été », confiait récemment Valère Germain (29 ans) en conférence de presse sur son avenir à l’OM, laissant clairement entendre qu’il souhaitait rester au club la saison prochaine. Pourtant, l’ancien attaquant de l’AS Monaco n’aura plus qu’une année de contrat avec l’OM à l’issue de la saison, et André Villas-Boas aurait d’autres plans pour son avenir.

Germain et Mitroglou poussés vers la sortie ?

Comme l’a révélé L’Equipe vendredi, Valère Germain ne devrait pas être retenu par l’OM lors du prochain mercato estival. De plus, un autre attaquant appartenant au club phocéen devrait également être mis sur le marché dans l’optique de récupérer des liquidités : Kostas Mitroglou, lui qui reviendra de prêt en provenance du PSV Eindhoven.