Mercato - OM : De Zerbi «prêt à rentrer à la maison», le coup de tonnerre !

Le 8 novembre dernier, l'OM s'inclinait très lourdement au Vélodrome face à l'AJ Auxerre (1-3). Une défaite qui n'avait d'ailleurs pas manqué de déclencher la colère de Roberto De Zerbi. Remonté comme jamais, l'Italien avait même été jusqu'à remettre en question sa présence sur le banc de l'OM, quelques mois seulement après son arrivée comme entraîneur du club phocéen.

« Je suis prêt à rentrer à la maison »

A peine arrivé comme entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi était donc déjà prêt à repartir. Une menace exprimée d'ailleurs par l'Italien face à ses joueurs dans le vestiaire à l'issue du match. En effet, dans le documentaire Sans jamais rien lâcher, on a pu entendre De Zerbi dire : « J’ai dit à Pablo et Medhi, je leur ai dit que si c’est moi le problème, je suis prêt à rentrer à la maison, en étant 2ème au classement. Parce que je n’ai pas réussi à vous transmettre quoi que ce soit. Mais quand je vous ai appelés cet été, sur le message je n’ai écrit qu’une chose : donnez-moi le coeur et la tête. Vous devez me donner le coeur et la tête. Et visiblement, vous n’avez pas eu le message. Et après j’ai écrit si tu me donnes le coeur et la tête je te porte le petit déj à la maison ».