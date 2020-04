Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette révélation qui jette un froid pour ce joli coup tenté par Zubizarreta...

Publié le 22 avril 2020 à 4h00 par A.M.

Annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille, Adrien Thomasson a révélé qu'il était en discussions avec Strasbourg pour une prolongation de son contrat qui court jusqu'en juin 2021. Et si les négociations aboutissent, nul doute que son prix en sera influencé.

Cet été, l'Olympique de Marseille aura à cœur de se renforcer dans l'entrejeu. Et pour cause, Morgan Sanson, Maxime Lopez, Kevin Strootman et Boubacar Kamara sont régulièrement annoncés sur le départ. Résultat, le club phocéen va devoir recruter dans ce secteur de jeu malgré ses difficultés financières. L'OM va donc devoir ruser et se serait positionné sur Adrien Thomasson comme le révélait récemment France Football . Il faut dire que son contrat à Strasbourg prend fin en juin 2021 ce qui devrait rendre son transfert abordable. Toutefois, interrogé sur son avenir, Thomasson a reconnu qu'avant la suspension de la saison, il était en discussions pour prolonger son bail. Une annonce qui change la donne pour l'OM.

Thomasson discute d'une prolongation