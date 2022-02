Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette énorme déclaration d’amour au projet McCourt !

Publié le 17 février 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Recruté l’été dernier par l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Pau Lopez se projette plus que jamais au sein du projet McCourt pour la suite de sa carrière et l’a fait savoir.

Au même titre que pour Mattéo Guendouzi et Cengiz Ünder, l’OM a réussi à obtenir l’été dernier le recrutement de Pau Lopez sous la forme d’un prêt avec une option d’achat quasi-automatique. Le gardien espagnol de 27 ans, arrivé en provenance de l’AS Rome, a déjà rempli les conditions nécessaires pour son transfert et sera donc définitivement un joueur de l’OM la saison prochaine. D’ailleurs, dans un live Twitch organisé avec l’OM, Lopez a affiché un discours très clair sur son avenir.

« Je veux rester ici »