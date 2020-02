Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet ancien qui revient sur les coulisses de son arrivée !

Publié le 3 février 2020 à 0h00 par A.D.

À l’été 2009, Souleymane Diawara a quitté les Girondins de Bordeaux pour s’engager en faveur de l’OM. Le Sénégalais est revenu sur les coulisses de son transfert dans le club marseillais.

Souleymane Diawara a fait le plus grand bonheur de l’OM. Lors du mercato estival 2009, le défenseur sénégalais a quitté les Girondins de Bordeaux pour prendre la direction de Marseille. Après cinq saisons de bons et loyaux services dans le club phocéen, Souleymane Diawara a rejoint l’OGC Nice. Alors que les Girondins reçoivent l’OM ce dimanche soir, Souleymane Diawara est revenu sur son transfert de Bordeaux à Marseille.

«L’OM, c’est l’OM, ça ne se refuse pas»