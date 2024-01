Mercato - OM : C'est bouclé pour ce transfert à 20M€

La rédaction

Débarqué il y a seulement quelques mois à l'OM, l'ancien latéral gauche de l'Atlético de Madrid, Renan Lodi, est déjà sur le départ. Comme annoncé depuis plusieurs jours, le défenseur brésilien va bien prendre la direction de l'Arabie saoudite pour rejoindre Al-Hilal. Un transfert qui va rapporter un peu plus de 20M€ à l'OM.

En cette période de mercato hivernal, l'OM s'active sur tous les fronts. Si le club phocéen s'est déjà offert les services de Jean Onana, en provenance de Besiktas, sous la forme d'un prêt, des départs sont également à l'ordre du jour sur la Canebière.

L'OM va toucher 20M€ pour le transfert de Lodi à Al-Hilal

Comme révélé depuis plusieurs jours par le journal L'Equipe , Renan Lodi est bel et bien sur le départ. Selon les dernières informations de RMC Sport , l'ancien latéral gauche de l'Atletico de Madrid va prendre la direction de l'Arabie saoudite pour signer à Al-Hilal. Toujours selon RMC Sport , les deux clubs échangent actuellement les documents. Là-bas, l'international brésilien (19 sélections) va signer un contrat de trois ans et demi. Un transfert qui va rapporter un peu plus de 20M€ à l'Olympique de Marseille.

Josh Doig pour pallier le départ de Lodi