Mercato - OM : Benatia prépare une énorme signature

Bien décidé à se renforcer dans le secteur offensif après le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, l'OM a fait d'Eddie Nketiah sa grande priorité pour le poste de numéro 9 en vue de la saison prochaine. Cependant, d'autres pistes circulent, à l'image de celle menant à Alexis Sanchez. Un dossier activé par Medhi Benatia qui souhaite rapatrier le Chilien.

Cet été, l'une des priorités de l'OM est de reconstruire son secteur offensif. Et pour cause, le club phocéen a perdu Pierre-Emerick Aubameyang, Vitinha et Iliman Ndiaye, en attendant Ismaïla Sarr qui devrait rejoindre Crystal Palace. Et dans le même temps, seul Mason Greenwood a signé, ce qui pousse l'OM à continuer à chercher des renforts offensifs.

Sanchez, un dossier mené par Benatia

Dans cette optique, la piste menant à Alexis Sanchez a circulé ces dernières semaines. Un retour du Chilien fait grandement parler, un an après son départ son départ. Selon les informations de La Provence, c'est Medhi Benatia qui mène ce dossier en coulisses. Un retour qui n'a pas encore abouti.

Nketiah reste la priorité pour remplacer Aubameyang

Cependant, selon les informations de La Provence, la grande priorité de l'OM pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang reste Eddie Nketiah, l'attaquant d'Arsenal. Mais pour le moment, les Gunners se montrent encore très gourmand pour lâcher leur avant-centre.