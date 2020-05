Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Aulas vient embêter Zubizarreta…

Publié le 12 mai 2020 à 4h30 par T.M.

Entre l’OM et l’OL, cela est très tendu. Et le nouveau terrain de guerre concernerait désormais M’Baye Niang.

Depuis quelques saisons, la grande rivalité de Ligue 1 concerne celle des Olympiques, l’OM et l’OL. Sur le terrain, ces matchs font souvent des étincelles. La question est ainsi de savoir quel est le meilleur olympique. Toutefois, cette bataille ne s’arrêterait pas là, puisque les deux clubs s’affronteraient également sur certains dossiers, faisant valoir alors des argument que l’autre n’a pas. Un moyen ainsi de nuire au plan de l’autre et Jean-Michel Aulas aurait bien adopté cette stratégie avec M’Baye Niang.

Un intérêt non-sportif ?

Cela ne semble plus être un secret désormais, l’OM cible M’Baye Niang pour la saison prochaine. Toutefois, avec des moyens limités, le club phocéen pourrait avoir du mal à réaliser le transfert de l’attaquant de Rennes. Une occasion dont pourrait profiter Jean-Michel Aulas et l’OL. En effet, selon Le Phocéen, les Gones seraient aussi intéressés par le Sénégalais. Toutefois, cet intérêt peut soulever certaines questions. En effet, l’OL dispose déjà d’un secteur offensif très fourni et cet intérêt pour Niang pourrait seulement pour embêter l’OM...