Mercato - OM : Arabie Saoudite, McCourt... Cette terrible sortie sur la vente du club !

Publié le 3 juin 2021 à 4h15 par A.M.

Invité à commenter les rumeurs concernant la vente de l'OM, Nabil Djellit a un avis très tranché dans ce dossier.

Depuis plusieurs semaines, la vente de l'Olympique de Marseille n'en finit plus de faire parler. Et pour cause, début février, le journaliste Thibaud Vézirian assurait que Frank McCourt avait accepté de vendre le club phocéen à Al-Walid bin Talal, milliardaire saoudien. Toutefois, alors que l'officialisation devait être imminente, ce sont surtout les démentis qui se sont multipliés à Marseille. A tel point que Nabil Djellit, journaliste de France Football , s'agace de ces rumeurs et assure qu'il n'y a absolument rien entre l'OM et l'Arabie Saoudite.

«Si les Saoudiens étaient là, ce serait déjà dans la presse saoudienne»