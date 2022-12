Mercato - OM : Après son départ du projet McCourt, il livre ses vérités

Thibault Morlain

Ce jeudi, en marge de la rencontre entre l’OM et Toulouse, Jacques Cardoze a annoncé son départ de l’OM, où il occupait la fonction de directeur de la communication. Après environ un an et demi au sein du club phocéen, l’ancien journaliste a fait ses valises. Suite à cette grande décision, Cardoze s’est d’ailleurs expliqué.

Nommé directeur de la communication de l’OM en mai 2021, Jacques Cardoze a quitté le club phocéen. « Mon aventure à l’OM prend fin. En 2023 je reprendrai mon chemin de journaliste », a-t-il notamment posté sur ses réseaux sociaux ce jeudi soir pour officialiser cette décision.

Mon aventure à l’OM prend fin. En 2023 je reprendrai mon chemin de journaliste. Merci à tous ceux qui m’ont fait confiance, en particulier aux supporters, avec qui partager ces moments d’émotion et de passion fut un grand bonheur. Bonne chance au club pour la suite 🔵⚪️ — Jacques Cardoze (@JacquesCardoze) December 29, 2022

« La décision a été prise d'un commun d’accord »

Entre l’OM et Jacques Cardoze, c’est donc terminé. Interrogé par Puremédias , il s’est alors justifié sur cette grosse décision. « La décision a été prise d'un commun d'accord. Le président a souhaité réorganiser sa communication autour du directeur du football et du directeur administratif et marketing. Je pense lui avoir été très utile lorsqu'il est arrivé et qu'il ne connaissait pas très bien la France. Il avait tout à apprendre de ce poste. Peu à peu, il a pris confiance et aujourd'hui, il n'a plus vraiment besoin de moi », a d’abord expliqué Cardoze.

« Ce qui est difficile c'est de ne pas terminer une aventure »