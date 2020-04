Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Alvaro Gonzalez ne regrette absolument pas son choix !

Publié le 8 avril 2020 à 1h00 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, l'OM s'est attaché les services d'Alvaro Gonzalez. Prêté avec option d'achat dans le club phocéen, le défenseur espagnol a fait passer un message fort sur son arrivée à Marseille.

Alvaro Gonzalez est aux anges. Lors du dernier mercato estival, le défenseur de 30 ans a quitté Villarreal pour rejoindre l'OM. Prêté avec option d'achat dans le club phocéen, Alvaro Gonzalez pourrait poursuivre son aventure avec l'OM à la fin de la saison. Lors d'un entretien accordé à La Grada , l'actuel numéro 3 de l'OM s'est totalement enflammé pour son arrivée sur la Canebière.

«Je ne sais pas ce que je peux demander de plus»