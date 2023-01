Mercato - OM : A peine arrivé, Papin vise déjà un gros transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avec la blessure d’Amine Harit et le départ acté de Luis Suarez, l’OM prévoit de se montrer actif durant le mercato hivernal. Plusieurs pistes sont étudiées par Pablo Longoria, mais de son côté, Jean-Pierre Papin aurait déjà une idée en tête. Nommé conseiller du président il y a quelques semaines, l’ancien attaquant emblématique du club phocéen voudrait voir arriver un numéro 9 en ce mois de janvier.

Intronisé il y a quelques semaines comme ambassadeur exécutif de l’OM, Jean-Pierre Papin prend ses marques dans son nouveau rôle, une arrivée déjà saluée en interne. « Ça fait plaisir, il est à côté de nous, il va apporter un plus , déclarait Chancel Mbemba en conférence de presse samedi. On est fier de lui quand on regarde son parcours. Je veux profiter de ce grand monsieur. » De son côté, Igor Tudor conseillait à ses joueurs d’exploiter « au mieux ses conseils au quotidien », estimant que Jean-Pierre Papin « sera important ». Le Ballon d’Or 1991 pourrait également être déterminant en interne.

Papin veut voir un 9 arriver à l’OM

Comme l’explique La Provence dans ses colonnes du jour, Jean-Pierre Papin a identifié un manque dans l’effectif d’Igor Tudor. En privé, l’ancien attaquant de l’OM aurait reconnu que le club avait besoin d’un numéro 9 dans ses rangs, Arkadiusz Milik n’ayant pas été remplacé depuis son départ vers la Juventus l’été dernier. Un manque dont a conscience Pablo Longoria, désireux de mettre la main sur deux renforts offensifs en ce mois de janvier, dont un attaquant si possible. Pour autant, les opportunités sont rares en hiver.

OM : Tudor l’attend au tournant, Payet lui donne une grosse réponse https://t.co/nHT5whVHkh pic.twitter.com/9PPRoBPrGW — le10sport (@le10sport) January 2, 2023

« Ce n'est pas facile de trouver un club qui renonce à un attaquant en janvier »