Mercato - OL : Un sacrifice révélé pour ce transfert à Lyon

Alexis Brunet

L'OL est sorti de la zone rouge dernièrement, mais les dirigeants lyonnais savent que la saison est encore longue et qu'ils ne sont donc pas encore sauvés. Pour essayer d'assurer le maintien au plus vite, les Gones vont se montrer offensifs lors du mercato hivernal. Lyon viserait d'ailleurs Hannibal Mejbri et ce dernier aurait pris une grande décision pour faciliter un possible transfert.

L'OL vit l'une des pires saisons de son histoire. Habitué à lutter pour les places européennes sous l'égide de Jean-Michel Aulas, Lyon a complètement perdu de sa superbe depuis l'arrivée de John Textor, avec en point d'orgue cette première partie de saison. Longtemps derniers, les partenaires de Corentin Tolisso ont réussi à sortir de la zone rouge juste avant la trêve hivernale.

Ça va bouger à l'OL cet hiver

L'OL doit donc redresser la barre pour éviter une seconde partie de saison catastrophique et une possible relégation. Lyon va recruter et aura à sa disposition un sacré budget. On a notamment évoqué la somme de 50M€ à laquelle pourrait s'ajouter 15M€ en cas de possibles ventes.

Mercato - OL : Un ancien de l'ASSE est prêt à débarquer https://t.co/d5Z65FxheU pic.twitter.com/tpuTL2hs4j — le10sport (@le10sport) December 28, 2023

Mejbri a refusé de participer à la CAN

D'après les informations du journaliste Fabrizio Romano, l'OL serait intéressé par les services du milieu de terrain Hannibal Mejbri. Ce dernier a d'ailleurs refusé de participer à la CAN avec la Tunisie en raison de sa situation compliquée à Manchester United. Il pourrait donc rebondir sous la forme d'un prêt et pourquoi pas à Lyon. Fribourg et le FC Séville seraient aussi intéressés.