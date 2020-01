Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Rudi Garcia interpelle Juninho !

Publié le 6 janvier 2020 à 18h42 par La rédaction mis à jour le 6 janvier 2020 à 18h43

Rudi Garcia, coach de l'Olympique Lyonnais, a ciblé un recrutement en particulier pour cet hiver.