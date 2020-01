Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Rudi Garcia mal embarqué dans ce dossier à 40M€ ?

Publié le 3 janvier 2020 à 19h50 par La rédaction

Empêtré avec les graves blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde, Lyon multiplie les pistes pour se renforcer. Mais le club pourrait essuyer un nouvel échec dans le dossier Gedson Fernandes.