Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : L'avenir de Peter Bosz déjà décidé ?

Publié le 5 avril 2022 à 15h33 par La rédaction mis à jour le 5 avril 2022 à 15h34

Arrivé l'été dernier sur le banc de l'OL, Peter Bosz ne sera probablement plus l'entraîneur des Gones la saison prochaine.