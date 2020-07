Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Gouiri, Terrier... Garcia fait le point sur les départs

Publié le 15 juillet 2020 à 21h50 par La rédaction mis à jour le 15 juillet 2020 à 21h51

Alors que la saison n'est terminée pour l'OL et après avoir vu Martin Terrier, Amine Gouiri et Lucas Tousart partir, Rudi Garcia a évoqué ces départs.