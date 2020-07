Foot - Mercato

Mercato - Officiel : Niko Kovac est le nouvel entraîneur de l’AS Monaco !

Publié le 19 juillet 2020 à 20h43 par La rédaction mis à jour le 19 juillet 2020 à 20h44

Alors que Robert Moreno a été démis de ses fonctions, l’AS Monaco a annoncé ce dimanche soir la nomination de Niko Kovac au poste d’entraîneur pour les trois prochaines saisons.

Ce dimanche, l’AS Monaco a officialisé le départ, qui était dans l’air ces dernières heures, de Robert Moreno. Samedi, au cours d’un entretien avec le technicien espagnol, les dirigeants monégasques lui ont fait part de leur décision de mettre un terme à leur collaboration. C’est du moins ce qu’Oleg Petrov a révélé dans un communiqué. Quelques heures après cette annonce, l’ASM a fait une nouvelle officialisation afin de révéler l’identité de l’entraîneur monégasque pour les trois prochaines saisons dont une optionnelle : Niko Kovac. Dans un communiqué, le Vice-président du club de la Principauté a fait passer le message suivant. « Nous sommes très heureux d’accueillir Niko Kovac au Club. Cette saison, s’ouvre un nouveau chapitre pour l’AS Monaco, avec une orientation sportive affirmée et alignée sur les objectifs du club. Cette direction sera incarnée, au poste d’entraîneur, par Niko. Niko est reconnu pour son travail en sélection comme en club, dans la progression de jeunes talents, la gestion de joueurs confirmés et la capacité à obtenir de très bons résultats. Je suis convaincu que son expérience et sa personnalité seront des atouts importants pour nous aider à atteindre nos objectifs ». Lundi, Niko Kovac dirigera sa première séance d’entraînement avec Monaco plusieurs mois après son licenciement du Bayern Munich en novembre dernier.